Фер: как-то сказал Овечкину, что не собираюсь играть в КХЛ. Он это припомнил и посмеялся

Нападающий «Ак Барса» Эрик Фер рассказал о выступлении за «Вашингтон Кэпиталз», а также об игре с российским форвардом Александром Овечкиным.



«Забавно, но недавно на тренировке я бросал по воротам одного из наших молодых вратарей. Я потом спросил у него, как дела, а он ответил, что немного нервничал. Я спросил: «Почему?» А он говорит: «Я вырос на матчах «Вашингтона» и видел, как ты играл с Овечкиным».



Я был немного удивлён и смущён. Даже не думал, что многие в России смотрели матчи «Кэпиталз» и знали меня ещё в детстве. А вообще в «Ак Барсе» очень дружный коллектив, много ребят, которые говорят по-английски. Меня тепло приняли, я со всеми подружился, и проблем с адаптацией не было.



Общался ли с Овечкиным на тему переезда в Россию? Ха! Он позвонил мне, когда я подписал контракт с «Ак Барсом». История в том, что я как-то сказал ему, что не собираюсь играть в КХЛ. Он это припомнил и посмеялся: «Я же говорил, что будешь, Эрик».



Как познакомился с ним? Это был наш первый предсезонный лагерь в НХЛ в сентябре 2004-го. Уже не помню деталей, но наблюдать за ним было прикольно и тогда, и сейчас. Помню, как в клубе обсуждали его одежду. Овечкин носил тренировочные костюмы, обтягивающие джинсы и что-то такое и не пытался подстроиться под кого-нибудь, чтобы понравиться. Он одевался так, как ему было удобно, и не менял свой стиль.



Про Овечкина всегда пишут, что он разучился забивать, даже когда он забивает по 30 голов за сезон. На моей памяти не было сезона, который Ови провёл бы откровенно слабо. В лиге полно игроков, для которых забросить 30 шайб в чемпионате – это событие на всю жизнь, и они помнят об этом всю оставшуюся карьеру.



Любой неудачный сезон для Овечкина – это невероятный год для обычного игрока», – цитирует Фера «Бизнес Online».