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Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В дебютный день соревнования прошли два матча, один из которых с участием сборной России.

Россия — Швейцария — 1:0

Сборные России и Швейцарии открывали программу мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Единственный гол забил Антон Слепышев в конце первого периода при помощи игрока швейцарской команды, от ноги которого шайба влетела в ворота.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 11:40 МСК
Россия
Окончен
1 : 0
Швейцария
1:0 Слепышев (Семёнов) – 19:57' (5x5)

Чехия — Дания — 1:2

Датчане, проводившие первый матч в истории на Олимпиаде, неожиданно обыграли команду Чехии благодаря двум голам в первом периоде. В составе датчан отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен, у чехов шайбу забросил Роман Червенка.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа B
09 февраля 2022, среда. 16:10 МСК
Чехия
Окончен
1 : 2
Дания
0:1 Лауридсен – 11:21' (5x5)   0:2 Нильсен – 17:23' (бул)   1:2 Червенка (Коварж) – 23:45' (5x5)

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.

10 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:

7:10 мск, Швеция – Латвия
11:40 мск, Финляндия – Словакия
16:10 мск, Канада – Германия
16:10 мск, США – Китай

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