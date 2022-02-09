Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В дебютный день соревнования прошли два матча, один из которых с участием сборной России.
Россия — Швейцария — 1:0
Сборные России и Швейцарии открывали программу мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Единственный гол забил Антон Слепышев в конце первого периода при помощи игрока швейцарской команды, от ноги которого шайба влетела в ворота.
Чехия — Дания — 1:2
Датчане, проводившие первый матч в истории на Олимпиаде, неожиданно обыграли команду Чехии благодаря двум голам в первом периоде. В составе датчан отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен, у чехов шайбу забросил Роман Червенка.
Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.
10 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:
7:10 мск, Швеция – Латвия
11:40 мск, Финляндия – Словакия
16:10 мск, Канада – Германия
16:10 мск, США – Китай
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