Результаты матчей игрового дня и турнирная таблица мужского хоккейного турнира ОИ-2022

Сегодня, 9 февраля, в Пекине (Китай) стартовал мужской олимпийский турнир по хоккею. В дебютный день соревнования прошли два матча, один из которых с участием сборной России.

Россия — Швейцария — 1:0

Сборные России и Швейцарии открывали программу мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022. Единственный гол забил Антон Слепышев в конце первого периода при помощи игрока швейцарской команды, от ноги которого шайба влетела в ворота.

Чехия — Дания — 1:2

Датчане, проводившие первый матч в истории на Олимпиаде, неожиданно обыграли команду Чехии благодаря двум голам в первом периоде. В составе датчан отличились Маркус Лауридсен и Франс Нильсен, у чехов шайбу забросил Роман Червенка.

Отметим, команды выступают в группе B. В квартете A играют команды Германии, США, Канады и Китая, в группе C – Финляндия, Латвия, Словакия и Швеция.



10 февраля состоятся четыре матча на Олимпиаде:

7:10 мск, Швеция – Латвия

11:40 мск, Финляндия – Словакия

16:10 мск, Канада – Германия

16:10 мск, США – Китай

Герои сборной России: спецпроект о наших на Олимпиаде-2022