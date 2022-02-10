Плющев остался недоволен игрой сборной России в матче со Швейцарией

Заслуженный тренер России Владимир Плющев поделился мнением о матче России и Швейцарии на Олимпиаде-2022.
«Впечатления от игры остались не самые радостные. Можно всё списать на первый матч, на стартовое волнение, но это должно быть в первых 5-7 минутах игры. Дальше всё должно отскакивать от зубов. Не увидел мощной игры в атаке, голов, которых хотел. Один курьёзный гол, который определил исход матча.
Может, для швейцарцев это и хорошо, но для нас немного не та игра, которую хотели видеть болельщики и специалисты.
Игра получилась неинтересной. Швейцарцы особенно не закрывались в зоне. Они рассчитывали на хорошие контратаки, создавали моменты, но мастерства не хватало их завершать. А почему мы так сыграли в нападении… В нашем составе есть мощные нападающие, которые должны были продавливать оборону соперника. Мы ждали большей энергетики от этого матча», – цитирует Плющева «Спорт-экспресс».
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