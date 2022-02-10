Ларионов: радует, что разум восторжествовал и Россия со Швейцарией играли без масок

Бывший главный тренер молодёжной сборной России и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов поделился мнением о матче сборной России с командой Швейцарии на Олимпиаде-2022.
«Выиграть соревнования очень тяжело. Но в составе сборной мы имеем семь победителей Игр в Пхёнчхане, и вокруг этого можно строить коллектив. У ребят уже есть опыт, и они могут его передать товарищам по команде, которые выступают на главном старте четырёхлетия впервые.
Олимпиада – это всегда большая ответственность и самое яркое событие в жизни спортсменов. Поэтому давление есть, и оно будет сопровождать хоккеистов до конца. Тем более турнир необычный, потому что из-за пандемии нет представителей НХЛ. И сборные, которые сюда приехали, примерно все равны.
Радует, что всё-таки разум восторжествовал и играли без масок, плюс не было никаких инцидентов с тестами. Мы увидели хороший хоккей. Первый матч на турнире? Он всегда сложный, с кем бы ни играл. На этом турнире легко не будет. Волнение чувствовалось, но оно связано с тем, что ребята долго не выступали в официальных матчах», – цитирует Ларионова Russia Today.
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