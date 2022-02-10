Гол Тренина не помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.



На 9-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Джейсона Робертсона. На 15-й минуте Ээли Толванен сравнял счёт. На 37-й минуте Робертсон оформил дубль. На этой же минуте Мэтт Дюшейн вновь сделал счёт ничейным. Через минуту Роопе Хинц вновь вывел хозяев вперёд. На 40-й минуте российский нападающий Яков Тренин сравнял счёт в матче. Точку же поставил Люк Гленденинг на 44-й минуте.



У российского нападающего Александра Радулова коэффициент полезности – «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.