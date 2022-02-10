Гол Тренина не помог «Нэшвиллу» обыграть «Даллас»
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В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в эти минуты завершилась встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Нэшвилл Предаторз». Победу в матче одержали хозяева со счётом 4:3.
На 9-й минуте хозяева открыли счёт в матче благодаря голу Джейсона Робертсона. На 15-й минуте Ээли Толванен сравнял счёт. На 37-й минуте Робертсон оформил дубль. На этой же минуте Мэтт Дюшейн вновь сделал счёт ничейным. Через минуту Роопе Хинц вновь вывел хозяев вперёд. На 40-й минуте российский нападающий Яков Тренин сравнял счёт в матче. Точку же поставил Люк Гленденинг на 44-й минуте.
У российского нападающего Александра Радулова коэффициент полезности – «-1». Денис Гурьянов очков не набрал.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2022, четверг. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Робертсон (Клингберг, Хинц) – 08:58' (4x3) 1:1 Толванен (Экхольм, Каррье) – 14:41' (5x5) 2:1 Робертсон (Клингберг, Линделль) – 36:18' (5x4) 2:2 Дюшейн (Йози, Форсберг) – 36:37' (5x5) 3:2 Хинц (Сутер) – 37:59' (5x5) 3:3 Тренин (Жанно, Йози) – 39:51' (5x5) 4:3 Гленденинг (Раффль) – 43:24' (5x5)
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