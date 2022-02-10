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Швеция одержала победу над Латвией на Олимпиаде, команды забросили пять шайб

Швеция одержала победу над Латвией на Олимпиаде, команды забросили пять шайб
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Только что в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» завершился матч мужского олимпийского турнира, в котором встречались сборные Швеции и Латвии. Игра завершилась победой шведов со счётом 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

В составе шведов дубль оформил Лукас Валльмарк, ещё одна шайба на счету Антона Ландера. У сборной Латвии шайбы забросили Ренарс Крастенбергс и Николай Елисеев.

Отметим, что по ходу матча Швеция вела в счёте 3:0.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа C
10 февраля 2022, четверг. 07:10 МСК
Швеция
Окончен
3 : 2
Латвия
1:0 Валльмарк (Хольмберг, Олофссон) – 09:42' (5x5)   2:0 Ландер (Броме, Клингберг) – 20:30' (5x5)   3:0 Валльмарк (Тёммернес, Пудас) – 33:39' (5x4)   3:1 Крастенбергс (Балинскис, Дарзиньш) – 36:07' (5x4)   3:2 Елисеев (Дарзиньш, Балинскис) – 46:48' (5x4)

Помимо Швеции и Латвии, в группе C выступают команды Финляндии и Словакии.

11 февраля Швеция сыграет со Словакией, а 13-го – с Финляндией. Латвия 11 февраля встретится с Финляндией, а 13-го – со Словакией.

Другой матч группы C – Финляндия – Латвия состоится сегодня, 10 февраля и начнётся в 11:40 мск.

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