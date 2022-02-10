Фёдоров: у многих ребят с начала января отсутствовала игровая практика — это сказалось

Тренер сборной России Сергей Фёдоров прокомментировал победу России в матче со Швейцарией в первом матче на Олимпиаде-2022.

«Не сказал бы, что тяжело команда входила в матч. Не думаю, что были большие проблемы в плане движения. В плане принятия решений — были. У многих наших ребят с начала января отсутствовала игровая практика — это сказалось. Сказалось и волнение. Олимпиада — сложный турнир, ничего не попишешь. Вы знаете, в каких условиях мы тренируемся. Время ограничено. Есть ковидный протокол, которые отвлекает от прямых обязанностей, но все в равных условиях.

Начало было положено, были моменты — у и наших ворот и у ворот соперника. Мы не использовали моменты так, как хотели. Начали креативить больше, чем надо. Хотя тренерский штаб предупреждал, что надо сыграть попроще. Особенно в начале каждого периода.

Плотников занимался в первом звене, может ли он заменить Гусева или Григоренко? Лично я не смогу ответить на этот вопрос. Алексей Юрьевич Жамнов имеет мысли на этот счет.

Будет ли он играть завтра? Здесь тоже не подскажу.

Дания? Смотрел вчера всю игру с чехами. Не удивлён ритмом, мастерством и напористостью датчан. Знаю, что они играют ближе к североамериканскому стилю. Шайба идёт вперёд, большое давление на ворота. Нашим защитникам и центральным нападающим завтра придётся поработать в этом направлении. Это серьёзный, мобильный соперник. Любая команда на Олимпиаде представляет собой угрозу. Должны играть лучше сами и оценивать возможности соперника», – передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.