Финский форвард Маннинен — автор первого хет-трика Олимпиады-2022

В эти минуты в Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» проходит матч группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира. На момент написания новости идёт 41-я минута, финны ведут в счёте 5:2 (3:1, 1:1, 1:0).

На 11-й минуте Сакари Маннинен забил первый гол при счёте 0:1, на 30-й Маннинен оформил дубль с передач Маркуса Гранлунда и Микко Лехтонена, а на 41-й сделал хет-трик.

Отметим, что это первый хет-трик на текущих Олимпийских играх в Пекине. Ранее никто не забрасывал больше двух шайб за матч. По дублю оформили швед Лукас Валльмарк и словак Юрай Слафковски.

Команды выступают в группе C вместе со сборными Швеции и Латвии. Ранее шведы обыграли латвийцев со счётом 3:2.

11 февраля Финляндия сыграет с Латвией, а Словакия – со Швецией, 13 февраля финны встретятся со шведами, словаки – с латвийцами.