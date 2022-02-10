Словацкий форвард Слафковски — первый за 38 лет 17-летний хоккеист, отличившийся на ОИ

В Пекине (Китай) на стадионе «Национальный» прошёл матч в рамках группового этапа мужского олимпийского хоккейного турнира, в котором встречались сборные Финляндии и Словакии. Встреча закончилась победой финнов со счётом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0).
В составе сборной Словакии заброшенной шайбой отметился нападающий Юрай Слафковски. Он стал первым 17-летним хоккеистом за последние 38 лет, которому удалось забросить шайбу на Олимпийских играх. Последним это сделал на ОИ-1984 американский хоккеист Эдди Ольчик.
Сборные Финляндии и Словакии выступают в группе C вместе со сборными Швеции и Латвии. Ранее шведы обыграли латвийцев со счётом 3:2.
Завтра, 11 февраля, Финляндия сыграет с Латвией (16:10 мск), а Словакия – со Швецией (11:40 мск). 13 февраля финны встретятся со шведами, словаки – с латвийцами.
- 10 февраля 2022
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