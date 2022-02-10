Пашков: Россия ничем не лучше Чехии, поэтому игра с Данией будет непростой
Поделиться
Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящем матче сборной России по хоккею на Олимпиаде с командой Дании.
«Сценарий матча Дания — Чехия вполне может повториться завтра. Наша команда ничем не лучше чехов.
От всех игроков жду большего. В матче со Швейцарией все, кроме вратаря, выглядели абсолютно неважно. Представить, что кто-то из игроков сможет выглядеть лучше, довольно сложно.
Игра будет непростой. Если соперник выйдет настроенным бороться, то нашу команду ожидают трудности», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.
Напомним, матч между сборными России и Дании пройдёт завтра, 11 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.
Комментарии
- 10 февраля 2022
-
20:29
-
20:13
-
20:00
-
19:45
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:05
-
19:00
-
18:28
-
18:23
-
18:04
-
17:29
-
17:05
-
17:00
-
16:48
-
16:33
-
16:08
-
16:05
-
16:01
-
15:51
-
15:20
-
15:17
-
13:48
-
13:25
-
13:12
-
13:05
-
12:14
-
11:54
-
11:50
-
11:37
-
10:44
-
10:39
-
10:24
-
10:16
Партнерский контент