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Пашков: Россия ничем не лучше Чехии, поэтому игра с Данией будет непростой

Пашков: Россия ничем не лучше Чехии, поэтому игра с Данией будет непростой
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Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о предстоящем матче сборной России по хоккею на Олимпиаде с командой Дании.

«Сценарий матча Дания — Чехия вполне может повториться завтра. Наша команда ничем не лучше чехов.

От всех игроков жду большего. В матче со Швейцарией все, кроме вратаря, выглядели абсолютно неважно. Представить, что кто-то из игроков сможет выглядеть лучше, довольно сложно.

Игра будет непростой. Если соперник выйдет настроенным бороться, то нашу команду ожидают трудности», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Напомним, матч между сборными России и Дании пройдёт завтра, 11 февраля. Стартовое вбрасывание — в 7:10 по московскому времени.

Турнирная таблица ОИ-2022 (м)
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