«Сочи» по буллитам переиграл «Адмирал» в рамках Sochi Winter Cup
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Хоккейный клуб «Сочи» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Адмиралом» в рамках турнира Sochi Winter Cup со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов, Александр Жабреев и Давид Рундблад. У «Адмирала» отличились Дмитрий Лугин, Даниил Гутик и Егор Рыков. В серии послематчевых буллитов точный бросок совершил Василий Глотов, принеся подопечным Андрея Назарова победу.
В первом матче на турнире «Сочи» уступил СКА в овертайме со счётом 4:5. В заключительный игровой день «Адмирал» встретится с питерскими армейцами. Игра пройдёт завтра, 11 февраля, начало — в 19:30 по московскому времени.
Sochi Winter Сup. Sochi Winter Сup
10 февраля 2022, четверг. 18:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
4 : 3
Б
Адмирал
Владивосток
1:0 Глотов – 26:51' (5x5) 2:0 Жабреев (Мельниченко) – 27:46' (5x5) 2:1 Лугин (Грачёв, Барабаш) – 38:04' (5x5) 3:1 Рундблад (Завгородний, Александров) – 51:01' (5x5) 3:2 Гутик (Шэн) – 54:11' (5x5) 3:3 Рыков (Гутик) – 57:46' (5x5) 4:3 – 65:00' (ПБ)
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