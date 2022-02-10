«Сочи» по буллитам переиграл «Адмирал» в рамках Sochi Winter Cup

Хоккейный клуб «Сочи» в серии послематчевых буллитов одержал победу над «Адмиралом» в рамках турнира Sochi Winter Cup со счётом 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Сочи на стадионе «Большой».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Глотов, Александр Жабреев и Давид Рундблад. У «Адмирала» отличились Дмитрий Лугин, Даниил Гутик и Егор Рыков. В серии послематчевых буллитов точный бросок совершил Василий Глотов, принеся подопечным Андрея Назарова победу.



В первом матче на турнире «Сочи» уступил СКА в овертайме со счётом 4:5. В заключительный игровой день «Адмирал» встретится с питерскими армейцами. Игра пройдёт завтра, 11 февраля, начало — в 19:30 по московскому времени.