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Лямся: «Сибирь» играет в простую систему, нам будет нелегко против них в плей-офф

Лямся: «Сибирь» играет в простую систему, нам будет нелегко против них в плей-офф
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся подвёл итоги товарищеского матча с «Нефтехимиком» (3:0), а также прокомментировал соперника по плей-офф Кубка Гагарина — «Сибирь».

«Мы больше месяца не играли, поэтому очень рады. Сегодняшним матчем, естественно, довольны: было хорошее отношение, хорошие скорости и движение, выполняли тактические элементы.

Александр Кадейкин и Шакир Мухамадуллин находятся в резерве сборной России на Олимпиаду в Пекине. Они работают только по программе сборной или от клуба тоже получают какие-то индивидуальные задания? Пока они работают внутри сборной, по той программе. Но чем ближе плей-офф и будет больше ясности с попаданием или непопаданием в состав, мы постараемся с ними связаться и этот момент урегулировать.

По-видимому, «Салават» в первом раунде плей-офф сыграет с «Сибирью»? Считаю, что это очень сильный соперник. Они играют в простую систему, навязывают много борьбы, это весьма скоростная команда с хорошей вратарской линией, поэтому нам весьма непросто будет против них. И, как я уже говорил, в плей-офф на первый план выходит игра в неравных составах, поэтому мы стараемся делать на этом акцент. Мы две встречи в регулярке им проиграли. В каком-то смысле это может помочь нам. Мы увидели, как соперник действует, понимаем, к чему готовиться», — цитирует Лямся пресс-служба «Салавата Юлаева».

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