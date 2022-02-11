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42 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем». У Кузнецова – 2 голевые

42 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем». У Кузнецова – 2 голевые
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, а хозяева тем самым продлили серию поражений до восьми матчей.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Джо Снивли, ещё по шайбе на счету Коннора Макмайкла, Карла Хагелина и Тома Уилсона (пустые ворота). За «Монреаль» забрасывали Рем Питлик и Коул Кофилд.

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Значительный вклад в победу «столичных» внёс российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 42 броска из 44.

29-летний российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут 17 секунд и отметился двумя результативными передачами, завершив встречу с показателем полезности «+2». У него уже 48 (15+33) очков в 46 матчах нынешнего сезона.

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
2 : 5
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Снивли (Шульц) – 05:04' (5x5)   0:2 Макмайкл (Эллер, ван Римсдайк) – 05:24' (5x5)   0:3 Хагелин (Фегервары, Карлсон) – 23:40' (5x5)   1:3 Питлик (Андерсон, Клаг) – 24:09' (5x5)   1:4 Снивли (Кузнецов, Шульц) – 25:18' (5x5)   2:4 Кофилд (Судзуки, Тоффоли) – 35:58' (5x4)   2:5 Уилсон (Снивли, Кузнецов) – 58:45' (en)

В других встречах игрового дня «Баффало Сэйбрз» уступил в овертайме «Коламбус Блю Джекетс» (3:4), а «Питтсбург Пингвинз» на выезде всухую переиграл «Оттаву Сенаторз» (2:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
3 : 4
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Рослович (Гавриков, Фикс-Волански) – 09:05' (5x5)   1:1 Далин (Йокихарью, Томпсон) – 23:27' (5x5)   2:1 Окпосо (Янковски, Писик) – 38:23' (5x5)   3:1 Так (Скиннер, Томпсон) – 40:12' (5x5)   3:2 Гонс (Кукан) – 44:48' (5x5)   3:3 Бьёркстранд (Лайне, Ворачек) – 54:25' (5x4)   3:4 Ворачек (Веренски, Дженнер) – 60:16' (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
11 февраля 2022, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Картер (Летанг) – 27:25' (5x5)   0:2 Раст (Кросби, Гюнцель) – 59:48' (en)
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