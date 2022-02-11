42 сейва Самсонова принесли «Вашингтону» победу над «Монреалем». У Кузнецова – 2 голевые

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2, а хозяева тем самым продлили серию поражений до восьми матчей.

В составе «Вашингтона» дублем отметился Джо Снивли, ещё по шайбе на счету Коннора Макмайкла, Карла Хагелина и Тома Уилсона (пустые ворота). За «Монреаль» забрасывали Рем Питлик и Коул Кофилд.

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Значительный вклад в победу «столичных» внёс российский голкипер Илья Самсонов, отразивший 42 броска из 44.

29-летний российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов провёл на льду 16 минут 17 секунд и отметился двумя результативными передачами, завершив встречу с показателем полезности «+2». У него уже 48 (15+33) очков в 46 матчах нынешнего сезона.

В других встречах игрового дня «Баффало Сэйбрз» уступил в овертайме «Коламбус Блю Джекетс» (3:4), а «Питтсбург Пингвинз» на выезде всухую переиграл «Оттаву Сенаторз» (2:0).