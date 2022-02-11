Пропустивший три матча из-за ковида Никита Кучеров забросил шестую шайбу в сезоне

В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» в эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампу-Бэй Лайтнинг».



На момент написания новости идёт первый период. Хозяева выигрывают со счётом 2:1. Им удалось забить две шайбы подряд — отличились Габриэль Ландеског и Девон Тэйвз. На 11-й минуте гости сократили отставание. Автором забитого гола стал российский нападающий Никита Кучеров, который пропустил три предыдущие встречи «Тампы» из-за коронавируса.



Напомним, 28-летний хоккеист попал в ковид-протокол НХЛ 25 января.



В текущем регулярном чемпионате российский форвард, пропустивший старт сезона из-за травмы, принял участие в 12 встречах, в которых забросил шесть шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 18 очков.

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