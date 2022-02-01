Кучеров не сыграет с «Сан-Хосе». Он уже пропустил два матча из-за коронавируса

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер объявил, что российский нападающий команды Никита Кучеров пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс», сообщает журналист Джо Смит в «Твиттере».

Ранее форвард принял участие в тренировке команды. Кучеров вышел первым на лёд. Он пропустил два последних матча регулярного чемпионата из-за попадания в COVID-протокол 25 января.



Следующий матч «Тампы», который «молнии» проведут с «Сан-Хосе Шаркс», состоится во вторник, 2 февраля. Встреча станет последней перед перерывом на Матч звёзд НХЛ, запланированный на 5 февраля в Лас-Вегасе.



Напомним, Кучеров пропустил старт сезона из-за травмы. В текущем регулярном чемпионате российский нападающий принял участие в 11 встречах, в которых забросил пять шайб и отдал 12 результативных передач, суммарно набрав 17 очков при показателе полезности «-1».