Чибисов — о 2:0 с Данией: такие игры «кость в кость» закаляют, это будет для нас плюсом

Нападающий сборной России по хоккею Андрей Чибисов подвёл итоги встречи с Данией (2:0) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Очень интенсивный матч. Обе команды бежали, создавали плотную борьбу на каждом метре площадки. Хорошо, что нам удалось победить. Такие игры «кость в кость» — они закаляют, это будет для нас плюсом. Всегда хочется забивать больше, но пока не получается. Чемпионат давно был приостановлен, давно не было игрового времени. Сейчас надо быстро найти взаимопонимание с партнёрами, чтобы реализовывать свои моменты.



Конечно, отсутствие практики сказывается. Тем более когда её не было месяц. Тяжело даже после 10-дневного перерыва на Евротур, а сейчас не было матчей месяц. Как ни тренируйся — игра есть игра», — передаёт слова Чибисова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.