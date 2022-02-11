Федотов: сейчас неважно, 1:0, 2:0 или 5:4 — главное, что это победа

Голкипер сборной России по хоккею Иван Федотов прокомментировал победу над командой Дании (2:0) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).



«Сухарь» — очень приятно, но повторюсь, что самые главные матчи впереди, которые покажут кто на что горазд. Сейчас не важно 1:0, 2:0 или 5:4 – главное, что это победа. Хороший матч, не так много бросков, как со швейцарцами, но я старался держать себя в тонусе. Были моменты, где нужно было быть в игре, спасибо ребятам.

Пашка Карнаухов хороший трудовой гол забил. Голы сейчас не совсем комбинационные у нас получаются, но всё впереди. Ребята мастеровиты, могут исполнять, они играют лидирующие роли в своих клубах, поэтому я думаю, то в следующие матчи мы будем намного лучше играть в атаке.



Понятное дело, что вся страна ждёт обилия голов, болельщики ждут от нас 5:0, 4:0, 10:0. Но это Олимпиада, здесь каждая команда играет на победу, поэтому оборонительный хоккей присутствует здесь на каждом сантиметре, в каждом углу. Хочешь не хочешь, пока не все обводки и комбинации получаются. Ребята прикладывают очень большие старания и эмоции, поэтому, может, надо где-то отпустить ситуацию, действовать хладнокровнее. Ребята могут забивать, всё будет нормально.



В одном из эпизодов отбил шайбу шлемом? Да, был моментик. Сыграл по позиции. Соперник бросал неудобно для себя и неудобно для меня, но я сыграл шлемом и отбил шайбу в сетку.



Ещё «один в ноль» был выход? Да, ребята не давали мне поскучать, но ничего страшного. Тем интереснее. Продолжаем свой путь – надеюсь, что всё самое интересное для болельщиков и для нас ещё впереди", — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.