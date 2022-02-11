Павел Карнаухов: в сборной России все играют на полную, никто не предъявляет претензий

Нападающий сборной России по хоккею Павел Карнаухов прокомментировал победу во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0), а также свою заброшенную шайбу.
«Не получилось отправить шайбу в ворота с первой попытки, но она залетела со второй. Немного повезло. Оказали хорошее давление на соперника, шайба, скажем так, сама нашла клюшку. Возможно, со стороны было заметно, что после гола спала гора с плеч. Конечно, стало проще играть. Что касается эффективности моего звена по сравнению с другими сочетаниями, то так говорить некорректно. У нас все играют на полную, никто никому не предъявляет претензий. Глупо и неправильно говорить, что кто-то хуже играет, а кто-то — лучше. Также глупо называть причиной такой игры проведение матча в раннее время», — передаёт слова Карнаухова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующем матче подопечные Алексея Жамнова сыграют с командой Чехии. Встреча состоится завтра, 12 февраля. Стартовое вбрасывание — в 16:10 по московскому времени. Чешская сборная сегодня, 11 февраля, также проведёт матч с командой Швейцарии (11:40 мск).
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