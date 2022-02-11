Капитан сборной Дании: Россия просто лучше, это факт. Но мы долго оставались в игре

Капитан сборной Дании по хоккею Петер Регин оценил игру со сборной России (0:2) на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
«Россия просто лучше, чем мы, это факт. Но мы долго оставались в игре и имели возможности сравнять в конце. Конечно, россияне играли лучше и заслужили победу, но мы следовали своему плану на игру и пытались достигнуть нужного результата. Этого не произошло, будем двигаться дальше и готовиться к завтрашнему матчу со Швейцарией.
Пытались давить на соперников, когда владели шайбой. Когда не владели, нам нужно было хорошо обороняться и играть плотнее. Думаю, у нас неплохо это получилось.
Самый опасный игрок в нападении сборной России? Шипачёв всегда опасен, когда получает шайбу. Его игра впечатляет. Он единственный, кто может пойти вперёд и заставить соперников расступиться. За ним интересно наблюдать. Также Гусев всегда является угрозой для соперников.
Что поменялось во втором периоде? Немногое. Мы начали удаляться, что осложнило задачу в обороне, потеряли ритм. Ребята устали. Но мы хорошо сыграли в меньшинстве. Расстроены, что проиграли, но мы ожидали, что всё произойдёт так, как произошло. Россия просто лучше как команда», — передаёт слова Регина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 11 февраля 2022
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