Жамнов сообщил о вероятности изменений в звеньях сборной России после матча с Данией

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопросы по поводу игру команды после матча с Данией (2:0) в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Что с большинством? Восемь попыток, ноль голов. Это очень плохо. У нас нет кучи вариантов. Мы задействуем всего лишь 10-12 игроков в большинстве. Никаких восьми разных сочетаний мы не имеем. Если у вас есть такие, то пришлите мне, я почитаю.



От Шипачёва и Гусева ждут креатива? Сегодня его не было. Ждём от них креатива.



Играем ли по формату „биться-бороться“? Я бы не сказал так. У нас есть креативные ребята в каждом звене. Но без контроля шайбы в зоне атаки проявить эти качества невозможно. У нас пока не работает этот компонент. Сегодня контролировали шайбу лишь в коротких отрезках игры, но это должно быть на протяжении всего матча.



От первого звена идёт много передач, но мало угрозы чужим воротам. Мешает лишний пас, из-за него нет угрозы. Иногда бывают смены, когда они „возят“ соперника, но до финального броска дело не доходит. Увлекаются этим. Посмотрим, может, и будут изменения в звеньях. Подумаем», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.