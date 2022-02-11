Форвард сборной Латвии по хоккею сдал положительный тест на коронавирус

ПЦР-тест нападающего сборной Латвии по хоккею Мартиньша Карсумса показал положительный результат, сообщают «РИА Новости Спорт» со ссылкой на телеканал LTV.



«Ситуация меняется каждый день. Было запланировано, что Карсумс сыграет против финнов. У него положительный тест», — заявил главный тренер латвийской сборной Харийс Витолиньш.



В первом матче на турнире, который прошёл в четверг, 10 февраля, сборная Латвии уступила команде Швеции со счётом 2:3. Сегодня, 11 февраля, в эти минуты латвийцы проводят второй матч в рамках предварительного этапа со сборной Финляндии (0:0, 1-й период).



В воскресенье, 13 февраля, Латвия сыграет в заключительной встрече со Словакией (начало — в 7:10 по московскому времени).