Терещенко: с таким уровнем игры в плей-офф сборная России по хоккею далеко не пройдёт

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал победу сборной России во втором матче мужского хоккейного турнира Олимпийских игр — 2022 в Пекине (Китай) с национальной командой Дании (2:0).

«Мы опять увидели не зрелищную игру от нашей сборной. Прибавлять надо во всём — например, в реализации, в игре в обороне. Нас несколько раз просто простили. Пока только Федотов радует и звено Карнаухов-Слепышев-Воронков.



При этом сегодня Федотов вытащил в тех моментах, когда должен был. Ничего сверхъестественного. Матч с Чехией — подготовка к плей-офф. Всё — права на ошибку нет. Надеемся, мы поправим игру в атаке, особенно реализацию большинства. С таким уровнем выступления в плей-офф мы далеко не пройдём», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.