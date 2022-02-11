Все голы и видеообзор матча Россия — Дания на Олимпийских играх 2022 года

Сегодня, 11 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл второй матч сборной России в рамках мужского хоккейного турнира. Соперником россиян была команда Дании. Встреча группового этапа завершилась победой российской команды со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).



Подопечные Алексея Жамнова вышли вперёд на 29-й минуте. Шайбу забросил форвард сборной России Павел Карнаухов, ему ассистировали Дмитрий Воронков и Антон Слепышев. За шесть секунд до конца третьего периода второй гол забил Кирилл Семёнов, поразивший уже пустые ворота.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Olympics». Права на видео принадлежат International Olympic Committee.

Напомним, Олимпийские игры в Пекине начались 4 февраля и продлятся до 20 февраля. Мужской хоккейный турнир стартовал 9 февраля, финал состоится 20 февраля. Сборная России выступает в группе B с командами Чехии, Швейцарии и Дании. В стартовом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова переиграли швейцарцев со счётом 1:0.