Что будет решать для сборной России по хоккею матч с Чехией на Олимпийских играх — 2022?

После завершения третьего игрового дня хоккейного турнира на Олимпийских играх 2022 года уже определился один участник четвертьфиналов. Им стала сборная России, досрочно гарантировавшая себе первое место в группе B. 12 февраля команда Алексея Жамнова проведёт заключительный матч на групповом этапе, в соперниках сборная Чехии. Начало матча – в 16:10 мск.
Несмотря на то что российская команда уже гарантировала себе победу в своей четвёрке, от результата этого матча зависит дальнейшая турнирная судьба россиян на турнире. По итогам всего группового раунда будет составлена сводная таблица, в которой все команды будут расставлены с 1-го по 12-е места. Напомним, команды в сводной турнирной таблице распределяются с учётом мест, которые они занимают в своих группах.
Напрямую в четвертьфинал пройдут победители трёх групп, а также лучшая команда из числа тех, которые займут второе место в своей четвёрке. Остальные команды (5-12, 6-11, 7-10, 8-9) сыграют дополнительный матч в плей-офф — раунд квалификации, после чего будут определены четвертьфинальные пары.
В случае победы в завтрашнем матче россияне могут претендовать на первое или второе место в итоговой таблице (если будет добыта хорошая разница заброшенных и пропущенных шайб), что означает попадание в четвертьфинале на более слабую команду. Лучшая сборная группового раунда в четвертьфинале сыграет с победителем квалификационного матча (8-9), а вторая команда сыграет с победителем квалификации (7-10).
Поражение практически наверняка оставит сборную России на третьем месте в сводной таблице, что будет означать встречу в плей-офф с победителем квалификационного матча между 6 и 11 командами группового раунда. С учётом текущего турнирного положения и оставшихся матчей в других группах с большой долей вероятности можно предположить, что в случае победы над россиянами и поражения датчан от швейцарцев на шестой позиции и окажется команда Чехии.
Сетка плей-офф
Квалификация:
5 – 12, 6 – 11, 7 – 10, 8-9.
Четвертьфиналы:
1 – 8/9, 2 – 7/10, 3 – 6/11, 4 – 5/12.
Полуфиналы:
1 – 8/9 — 4 – 5/12, 2 – 7/10 — 3 – 6/11.
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