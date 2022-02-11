Брызгалов: Валиева — идеал фигурного катания для меня. Хочу, чтобы кошмар быстрее кончился

Бывший голкипер сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением о ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой, получившей положительную допинг-пробу.

«Меня эта девочка потрясла до глубины души. Ничего красивее на льду в фигурном катании никогда не видел. Раз нашли препарат, то надо задавать вопросы взрослым людям, которые с ней близко работают. Откуда он у неё взялся?

У меня ребёнку 16 исполнилось, он меня спрашивает, какие таблетки и сколько можно выпить от головной боли, например. Чтобы найти зерно правды, все вопросы надо адресовать тренерскому штабу, родителям, командным докторам — тем, кто был с ней в постоянном контакте.

Эта микродоза допинга никак не повлияет на моё мнение о ней. Для меня она — это её великолепное мастерство, грация, талант, красота, которую она несёт. Конечно, каждый человек должен будет решать сам за себя, как он будет о ней думать. Для меня как она как была идеалом фигурного катания, так и останется.

На неё сейчас оказывается такой прессинг, даже не знаю, как она с ним справляется, ещё и выходит на лёд, тренируется, находит в себе силы улыбаться. Читая прессу, РУСАДА сначала её отстранило, потом после какого-то объяснения дало ей разрешение снова тренироваться. Надеюсь, есть какое-то разумное объяснение всему этому нонсенсу. Проблема в том, что у нас огромный недостаток информации.

Раз РУСАДА разрешило ей тренироваться, видимо, тренерский штаб нашёл какие-то аргументы и доказательства. Я не специалист, просто хочу, чтобы для неё этот кошмар побыстрее закончился. Чтобы от неё все отстали, и она могла вернуться на лёд и радовать нас своим божественным катанием.

Мы сейчас просто спекулируем, додумываем и поднимаем огромную шумиху. Кто-то где-то что-то услышал, сказал, написал. Это не идёт на пользу ни ей, никому. Пора бы уже и официальным лицам выступить, прояснить ситуацию, чтобы прекратить спекуляции и инсинуации. Чтобы ребёнок мог спокойно продолжать готовиться к выступлениям и радовать нас своей красотой», — сказал Брызгалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.