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«Не могу думать вообще ни о чём». Фетисов прокомментировал скандал с Валиевой на Олимпиаде

«Не могу думать вообще ни о чём». Фетисов прокомментировал скандал с Валиевой на Олимпиаде
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов прокомментировал ситуацию со скандалом вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022. В допинг-пробе фигуристки, сданной в декабре, нашли триметазидин.

«Я не могу думать вообще ни о чём, я переживаю за Камилу. Юная девушка попала в такую историю. Надеюсь, что всё разрешится. Верю ли я в умысел Валиевой? Во-первых, для чего ей это нужно? Какой-то препарат обнаружен. Во-вторых, за счёт своей юности и фантастического катания ей не нужно ничего.

Так что будем ждать и надеяться. Я понимаю, в какую ситуацию попала Камила, это обсуждает весь спортивный мир. Надеюсь, что всё обойдётся», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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