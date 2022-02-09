«Клоун и истеричка». Главный провокатор НХЛ Маршан избил вратаря в концовке матча НХЛ

Канадец сегодня был в ударе: закусился с Джерри, пристал к Кросби, но очков не набрал и не помог «Бостону» в матче с «Питтсбургом».

Как правильно относиться к известному канадцу Брэду Маршану? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос нет. Иногда он — потрясающий хоккеист, большой мастер, один из лидеров «Бостона», а то и всей НХЛ. Но в других моментах, глядя на действия Маршана, никаких других сравнений, кроме как с крысой, на ум и не приходит. Не зря же за ним закрепилось это прозвище.

Сегодня «Бостон» принимал дома «Питтсбург», и в этой игре проявилась тёмная сущность Маршана. Канадец не смог набрать очки, а его команда, ведя 2:0 к 16-й минуте матча (дубль оформил Пастрняк), умудрилась проиграть на своей площадке 2:4.

Победный гол провёл Кросби, а за полторы минуты до сирены Раст поразил пустые ворота «мишек». Тем не менее, «Бостон» сражался до конца, и, разумеется, у «Брюинз» на льду в решающий момент был боец Маршан. За 24 секунды до финальной сирены Брэд бросал с пятачка почти наверняка, но голкипер «Питтсбурга» Тристан Джерри оказался на высоте. Этот сейв, видимо, так взбесил Маршана, что он совсем слетел с катушек: подъехал к Джерри и ударил его кулаком в лицо, а затем, уже когда арбитры отвозили канадца прочь, Маршан извернулся и ткнул вратаря «пингвинов» клюшкой по шлему.

Вероятно, Джерри что-то сказал Маршану, поймав шайбу, а Брэд был в таком состоянии, когда ему нужно было самую малость, чтобы вспыхнуть и потерять контроль над собой. Так и произошло. Вообще, возникло ощущение, что Джерри подразнил Маршана, показав ему шайбу в своей ловушке, и, возможно, у этого жеста есть предыстория. В начале игры голкипер «Питтсбурга» попытался подарить шайбу болельщику «пингвинов» в Бостоне, перебросив её через стекло, но Маршан подъехал и грубо прервал процесс.

ВИДЕО



Как бы то ни было, действия Маршана на последних секундах игры ничем нельзя оправдать. Ведь канадец фактически избил вратаря соперника! Теперь Брэда наверняка ждёт разбирательство с НХЛ и дисквалификация.



Сам Джерри после игры не стал срываться на обидчика. «Думаю, он просто погорячился. Все бьются друг с другом, а он просто хотел забить гол в том эпизоде», — отметил вратарь «Пингвинз».



Кстати, в игре случился и ещё один эпизод, в котором «отличился» Маршан. Только посмотрите, как он мешает суперзвезде НХЛ Сидни Кросби добраться до своей скамейки, чтобы заменить клюшку!



ВИДЕО



Впрочем, здесь больше комичного, чего не скажешь об агрессии Маршана на последней минуте игры. «Клоун и истеричка», — трудно не согласиться с таким вердиктом, вынесенным одним из пользователей североамериканского «твиттера» в отношении Маршана. По крайней мере, сегодня Брэд показал себя именно так.