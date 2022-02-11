Роман Ротенберг поделился мнением о разгроме «Адмирала» со счётом 8:0

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал итоги матча с «Адмиралом» (8:0) в рамках товарищеского турнира Sochi Winter Cup.

«Надо поблагодарить болельщиков, сегодня была хорошая поддержка, очень рады играть. Спасибо нашему сопернику, был жёсткий матч. Благодарен нашим игрокам за то, что выполнили установку на игру. Работаем дальше.



Все шайбы СКА забросил в равных составах? В каждом компоненте мы можем добавить, нет предела совершенству. Будем работать над деталями. Команда была под серьёзными нагрузками, где-то не хватило собранности и концентрации, чтобы забросить в большинстве, но мы над этим поработаем. Это наш резерв, есть ещё и другие резервы. Продолжаем работать. У нас ещё одна игра здесь, следующий микроцикл будет у нас уже в Санкт-Петербурге. Там мы сыграем два матча с «Автомобилистом» и одну встречу с «Торпедо».



В чём увидели жёсткость в сегодняшнем матче с учётом победы 8:0? Соперник всегда играет жёстко, мы хорошо знаем тренера Тамбиева. Мы не так давно играли с «Адмиралом» во Владивостоке, там тоже была жёсткая игра. И сегодня была жёсткая игра, много силовых приёмов. Счёт не отражает хода игры. Мы всегда работаем над тем, чтобы у нас были высокие скорости, и сегодня мы сыграли уже в том темпе, какой хотим видеть от команды. У нас ещё много работы впереди.



Мы вчера не играли, а у «Адмирала» получилось два матча за два дня? Конечно, восстановление — это очень важно. У нас тоже была непростая встреча с «Сочи», где нам приходилось отыгрываться. Мы потратили много сил и эмоций, чтобы вытащить тот матч. Да, тот факт, что у нас было больше времени на восстановление, дало нам преимущество.



Пришлось ли как-то дополнительно мотивировать команду при счёте 6:0 после второго периода? У нас идёт серьёзная работа, и мы попросили ребят очень ответственно подойти к третьему периоду. Сыграть собранно, максимально концентрированно для того, чтобы отрабатывать те детали, над которыми мы трудились все три микроцикла», — приводит слова Ротенберга официальный сайт «Сочи».