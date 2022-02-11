СКА разгромил «Адмирал» со счётом 8:0

Сегодня, 11 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» проходил матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Адмирал» встречался со СКА. Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 8:0 (2:0, 4:0, 2:0).

На 13-й минуте Евгений Кетов вывел СКА вперёд. За секунду до конца первого периода Владислав Цицюра увеличил преимущество. На 26-й минуте Игорь Ожиганов забил третий гол в ворота «Адмирала». На 35-й минуте Антон Бурдасов в четвёртый раз поразил ворота. Через 47 секунд отличился Захар Бардаков, а ещё через полторы минуты Бурдасов оформил дубль. На 45-й минуте Даниил Пыленков забил седьмой гол. Точку в матче в середине третьего периода поставил нападающий Андрей Кузьменко.