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СКА разгромил «Адмирал» со счётом 8:0

СКА разгромил «Адмирал» со счётом 8:0
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Сегодня, 11 февраля, в Сочи на стадионе «Большой» проходил матч товарищеского турнира Sochi Winter Cup, в котором «Адмирал» встречался со СКА. Встреча завершилась победой санкт-петербургской команды со счётом 8:0 (2:0, 4:0, 2:0).

Sochi Winter Сup. Sochi Winter Сup
11 февраля 2022, пятница. 19:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
0 : 8
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кетов (Цицюра, Пыленков) – 12:11' (5x5)   0:2 Цицюра (Кетов, Хуснутдинов) – 19:59' (5x5)   0:3 Ожиганов (Зыков) – 25:54' (5x5)   0:4 Бурдасов (Кузьменко, Фальковский) – 34:19' (5x5)   0:5 Бардаков (Седов, Швец-Роговой) – 35:06' (5x5)   0:6 Бурдасов (Кузьменко, Кемппайнен) – 36:33' (5x5)   0:7 Пыленков (Швец-Роговой, Тимкин) – 44:53' (5x5)   0:8 Кузьменко (Воробьёв) – 47:04' (4x4)

На 13-й минуте Евгений Кетов вывел СКА вперёд. За секунду до конца первого периода Владислав Цицюра увеличил преимущество. На 26-й минуте Игорь Ожиганов забил третий гол в ворота «Адмирала». На 35-й минуте Антон Бурдасов в четвёртый раз поразил ворота. Через 47 секунд отличился Захар Бардаков, а ещё через полторы минуты Бурдасов оформил дубль. На 45-й минуте Даниил Пыленков забил седьмой гол. Точку в матче в середине третьего периода поставил нападающий Андрей Кузьменко.

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