Сборная Канады по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде, проиграв США

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Канады и США. Встреча группового этапа завершилась победой американской команды со счётом 4:2. Канадцы потерпели первое поражение.

На 2-й минуте встречи Мэт Робинсон вывел канадцев вперёд. Через минуту после этого Энди Мили сравнял счёт. В конце первого периода Бен Майерс забил второй гол американцев в матче. На старте второго игрового отрезка Брендан Бриссон с передачи Ника Шора ещё раз поразил ворота Эдди Паскуале. На 35-й минуте Корбан Найт в меньшинстве отыграл один гол. На 47-й минуте Кенни Агостино после паса Энди Мили восстановил преимущество в две шайбы.

В следующем матче сборная США сыграет с Германией, а Канада — с Китаем (обе встречи — 13 февраля, 16:10 мск).