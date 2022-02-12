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Сборная Канады по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде, проиграв США

Сборная Канады по хоккею потерпела первое поражение на Олимпиаде, проиграв США
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Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Канады и США. Встреча группового этапа завершилась победой американской команды со счётом 4:2. Канадцы потерпели первое поражение.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
12 февраля 2022, суббота. 07:10 МСК
Канада
Окончен
2 : 4
США
1:0 Робинсон (Хо-Сэнг, Стаал) – 01:24' (5x5)   1:1 Мили (О'Нилл, Кэмпфер) – 02:34' (5x5)   1:2 Майерс (Фаррелл, Сандерсон) – 18:44' (5x5)   1:3 Бриссон (Шор) – 22:37' (5x5)   2:3 Найт (Винник) – 34:13' (4x5)   2:4 Агостино (Мили) – 46:13' (5x5)

На 2-й минуте встречи Мэт Робинсон вывел канадцев вперёд. Через минуту после этого Энди Мили сравнял счёт. В конце первого периода Бен Майерс забил второй гол американцев в матче. На старте второго игрового отрезка Брендан Бриссон с передачи Ника Шора ещё раз поразил ворота Эдди Паскуале. На 35-й минуте Корбан Найт в меньшинстве отыграл один гол. На 47-й минуте Кенни Агостино после паса Энди Мили восстановил преимущество в две шайбы.

В следующем матче сборная США сыграет с Германией, а Канада — с Китаем (обе встречи — 13 февраля, 16:10 мск).

Календарь мужского хоккейного турнира ОИ-2022
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