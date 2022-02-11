Россия вышла в четвертьфинал, финны еле дожали Латвию. Итоги третьего дня ОИ-2022 в хоккее

Обзоры матчей игрового дня

Игровой день открывался сразу же важнейшим матчем для отечественного зрителя – сборная России встречалась с Данией. Казалось, что после традиционно непростого старта на турнире подопечные Алексея Жамнова уже со второй встречи Олимпиады возьмутся за дело как следует и покажут интересный хоккей. Но нет, такого не произошло. Провальный первый период с шестью бросками в створ, чудо-гол от Павла Карнаухова во втором (чудо-гол не потому, что красивый, а потому, что удивительно, что россияне смогли забить) и блёклый третий игровой отрезок.

Стоит отметить, что нашей сборной всё-таки во многом пока что везёт на турнире. В конце первого матча швейцарец чудом не попал в пустой угол ворот Ивана Федотова, во встрече с Данией один из лидеров скандинавов, Никлас Йенсен, также не смог прицельно бросить по уже опустевшим воротам. Удача – это, конечно, приятно, но пора бы уже наладить игру в атаке. Если, конечно, сборная России действительно хочет побороться за медали.

Другой матч группы В получился, кажется, ещё унылее. Чехия быстро забила Швейцарии благодаря работе на пятачке Иржи Смейкала. Всего через четыре минуты Гаэтан Хас сравнял счёт. А затем обе команды делали вид, что хотят победить, на деле же боясь пропустить и из-за этого – рискнуть.

По итогу чехам помог опытный Давид Крейчи, реализовавший буллит в послематчевой серии, а также Шимон Грубец, отразивший все пять бросков. Благодаря победе Чехии за пределами основного времени сборная России гарантировала себе выход в четвертьфинал.

Остальные матчи дня выпали на группу С. Сборная Швеции хотела реабилитироваться за «отскок» в первой встрече турнира с Латвией, а Словакия – набрать первые очки на текущей Олимпиаде. «Тре Крунур» в первом периоде трижды поразили ворота Матея Томека, который на второй период уже не вышел, уступив место голкиперу минского «Динамо» Патрику Рыбару. Других важных моментов зрителям пришлось ждать вплоть до последних минут матча, когда команды обменялись забитыми голами.

Несмотря на счёт 4:1, победу Швеции назвать уверенной язык не повернётся. Словаки перебросали команду Юхана Гарпенлёва – 41-29. Так что тренеру предстоит подумать, как исправить игру «Тре Крунур». Сразу после выписывания отдельной благодарности Магнусу Хелльбергу, совершившему 40 сейвов.

В последнем матче дня вполне могла произойти сенсация. На протяжении 37 минут сборная Латвии выдерживала напор Финляндии, однако точный бросок Валттери Кемиляйнена свёл все подвиги команды Харийса Витолиньша на нет.

На старте третьего периода Латвия сравняла счёт – казалось, что они вполне могут зацепиться за очки. Тем не менее финны на классе забили дважды и не позволили сенсации случиться. Победный гол – на счету форварда СКА Леонида Комарова.

Эмоции дня

Самый эмоциональный момент дня принадлежит датчанину Никласу Йенсену. Кажется, он стал наиболее запоминающимся персонажем третьего периода матча с Россией. Нападающий после упущенной возможности сравнять счёт, кажется, расстроился, удалился за подножку, после чего расстроился ещё больше и в ярости разбил собственную клюшку. Ну и немного поспорил с бортиком на скамейке запасных.

Фото: Harry How/Getty Images

Великая Китайская стена дня

Здесь можно было бы написать и о голкипере Дании Фредерике Дикове, отразившем 31 бросок, и о вратаре швейцарцев Леонардо Дженони, парировавшем 34 броска, и о Хелльберге. Однако хочется отдельно выделить Ивана Федотова. Да, он совершил всего лишь 16 сейвов, но уже второй матч именно страж ворот – единственное светлое пятно в игре сборной России. Если бы не его спасение после выхода «один на один» всё того же Йенсена, пожалуй, всё могло закончиться для команды Жамнова печально.

Новость по теме «Федотов пародирует Великую Китайскую стену». Reuters об игре вратаря россиян против Дании

Открытие дня

17-летний форвард Словакии Юрай Слафковски! Так, хорошо, открытие не совсем дня – скорее, двух последних дней, но всё же. Юнец забросил уже три шайбы в двух матчах на турнире, став единственным автором голов словацкой сборной. И это, повторюсь, в 17 лет! Возможно, мы наблюдаем за рождением новой звезды.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Актуальный рейтинг хоккейных сборных на Олимпийских играх — 2022 в Пекине

1. Финляндия – 6 очков после 2 матчей (9:3).

2. Россия – 6 очков после 2 матчей (3:0).

3. США – 3 очка (8:0).

4. Швеция – 6 очков после 2 матчей (9:3).

5. Канада – 3 очка (5:1).

6. Дания – 3 очка после 2 матчей (2:3).

7. Чехия – 2 очка после 2 матчей (3:3).

8. Латвия – 0 очков после 2 матчей (3:6).

9. Германия – 0 очков после 1 матча (1:5).

10. Швейцария – 1 очко после 2 матчей (1:5).

11. Словакия – 0 очков после 2 матчей (3:10).

12. Китай – 0 очков после 1 матча (0:8).

Расписание матчей на 12 февраля

Завтра на Олимпиаде будут сыграны встречи групп А и В. День стартует матчем фаворитов турнира – Канады и США. Затем сыграют чуть ли не главные на этот момент аутсайдеры хоккейной части Олимпиады – Германии и Китая. Вечером состоятся последние встречи группы В. Сборная России сыграет с Чехией, а параллельно будут выяснять сильнейшего Швейцария и Дания.