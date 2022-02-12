Сборная Германии по хоккею едва не упустила победу в матче с Китаем на Олимпиаде

Сегодня, 12 февраля, на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» прошёл матч между мужскими хоккейными сборными Германии и Китая. Встреча группового этапа завершилась победой немецкой команды со счётом 3:2. Этот успех стал первым для финалистов Олимпиады-2018 в текущем розыгрыше.
На 14-й минуте Марцель Брандт вывел Германию вперёд. Через три минуты Корбиниан Хольцер с передачи Доминика Кагуна увеличил преимущество подопечных Тони Сёдерхольма. На старте второго периода уже сам Доминик Кагун забросил шайбу. На последней минуте периода гол забил Шуай Фу, оформивший первую шайбу Китая в истории Олимпийских игр. На 49-й минуте до минимума разрыв сократил Тайлэ Ван, но сравнять счёт китайцам не удалось.
В следующем матче сборная Германии сыграет с США, а Китай — с Канадой (обе встречи начнутся 13 февраля в 16:10 мск).
- 12 февраля 2022
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