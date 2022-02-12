Александр Овечкин прокомментировал слова одноклубника о своей вредной привычке
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал слова одноклубника Ларса Эллера о своей вредной привычке.
«Диета? Я не собираюсь говорить вам, в чём она заключается. Является ли частью диеты острый итальянский 30-сантиметровый сэндвич из Subway, о котором говорил Эллер? Это один из секретов», — приводит слова нападающего The Athletic.
Отходя от журналистов, Овечкин обернулся и усмехнулся.
«Двойной сыр и дополнительный майонез!» — сказал он, вызвав хохот журналистов.
В текущем сезоне 36-летний Овечкин принял участие в 47 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых набрал 59 (29+30) очков.
Напомним, в начале февраля Эллер рассказал о том, что у российского нападающего есть вредная привычка, связанная с едой.
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- 12 февраля 2022
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