Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нестеров — автор первого гола сборной России в большинстве на Олимпиаде

Нестеров — автор первого гола сборной России в большинстве на Олимпиаде
Комментарии

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. К 33-й минуте россияне ведут в счёте – 2:1.

На 33-й минуте россияне впервые на турнире реализовали большинство. Отличился защитник Никита Нестеров, забивший после передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова.

Отметим, на счету Нестерова в этом матче уже два очка. Ранее он ассистировал Владимиру Ткачёву, который открыл счёт в игре.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022