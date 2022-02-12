Нестеров — автор первого гола сборной России в большинстве на Олимпиаде

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. К 33-й минуте россияне ведут в счёте – 2:1.



На 33-й минуте россияне впервые на турнире реализовали большинство. Отличился защитник Никита Нестеров, забивший после передач Никиты Гусева и Сергея Плотникова.

Отметим, на счету Нестерова в этом матче уже два очка. Ранее он ассистировал Владимиру Ткачёву, который открыл счёт в игре.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).