Никита Гусев оформил ассистентский хет-трик в матче с хоккейной сборной Чехии на Олимпиаде

В эти минуты на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» проходит очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. На момент написания новости идёт 50-я минута матча, счёт в игре равный – 5:5. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий сборной России Никита Гусев отметился ассистентским хет-триком. Сначала он отдал результативную передачу на Владимира Ткачёва, затем на Никиту Нестерова. Ещё один пас форвард оформил на Арсения Грицюка.



Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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