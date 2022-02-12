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Хоккейная сборная Чехии четыре раза забросила в большинстве в матче с Россией на Олимпиаде

Хоккейная сборная Чехии четыре раза забросила в большинстве в матче с Россией на Олимпиаде
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Только что на Олимпийских играх — 2022 в Пекине на стадионе «Национальный» завершился очередной матч группового этапа между мужскими хоккейными сборными России и Чехии. Россияне уступили после овертайма со счётом 5:6 (1:1, 1:2, 3:2, 0:1).

Сборная Чехии четыре раза смогла забросить в большинстве. Авторами заброшенных шайб в неравных составах стали Томаш Кундратек, Давид Крейчи, Михаэль Шпачек и Либор Шулак. Важно, что последняя шайба была заброшена в овертайме. Она принесла сборной Чехии победу.

Напомним, в первом матче на турнире подопечные Алексея Жамнова обыграли команду Швейцарии (1:0). Вторая встреча завершилась победой над Данией (2:0). Чехия, в свою очередь, потерпела поражение от скандинавов (1:2) и обыграла швейцарцев (1:2 Б).

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