Четвертьфинальный матч с участием сборной России по хоккею на ОИ состоится 16 февраля

Сегодня, 12 февраля, в Пекине (Китай) на Олимпиаде завершились матчи группового этапа мужского хоккейного турнира в квартете B. Сборная России заняла первое место в группе и напрямую вышла в плей-офф.

Четвертьфинальный матч россияне проведут 16 февраля.

Напомним, в заключительном туре сборная России уступила команде Чехии в овертайме в матче с 11 голами. В этой встрече россияне впервые на Олимпиаде-2022 пропустили шайбу, а также первый раз реализовали большинство.

В первых двух турах россияне одержали две победы. Сначала команда Алексея Жамнова выиграла у Швейцарии (1:0), затем обыграла Данию со счётом 2:0.

Отметим, что второе место в группе заняли датчане, набравшие шесть очков, тройку замкнули чехи с четырьмя баллами. У Швейцарии, которая расположилась на четвёртом месте, одно очко.