Пешан — о праздновании: подождали, пока русские покинут лёд, чтобы это не было провокацией

Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан рассказал о праздновании команды после победного матча с Россией на Олимпиаде-2022.

«После игры остались на скамейке запасных и вместе закричали что-то очень необычное? После победы нам не хватает эмоций. К тому времени, когда мы все добрались до раздевалки после победы над Швейцарией, половина парней была на велосипедах и всё такое. Спонтанно ребята сказали, что им нужно кричать, поэтому мы подождали, пока русские покинут лёд, чтобы это не выглядело как провокация», – цитирует Пешана iSport.cz.

Напомним, после матча с командой России чешские хоккеисты остались на льду, чтобы отпраздновать победу. Встреча с командой России завершилась со счётом 6:5 после овертайма.