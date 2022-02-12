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Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт»
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Сегодня, 12 февраля, в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).

В составе победителей отличились Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. У гостей голами отметились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Иван Проворов.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 20:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Бертуцци (Фаббри, Зутер) – 05:36' (5x5)   2:0 Задина (Ларкин, Стаал) – 29:37' (5x5)   2:1 Яндл (Лотон, Рэтклифф) – 39:52' (5x4)   3:1 Зайдер (Ларкин, Рэймонд) – 49:05' (5x4)   3:2 Лотон (Конечны, Проворов) – 49:49' (5x5)   4:2 Расмуссен (Ларкин, Ганье) – 58:21' (en)

В Оттаве на «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» уступила «Бостон Брюинз» со счётом 0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Победу гостям принесли голы Трента Фредерика и Кёртиса Лазара.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Бьёркстранд (Лайне) – 01:16' (5x5)   1:1 Кофилд (Пилинг) – 42:55' (5x5)   1:2 Лайне (Ворачек, Веренски) – 59:52' (5x4)

Параллельно проходил матч в Монреале на арене «Белл-центр», где местный «Монреаль Канадиенс» встречался с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

За «Канадиенс» гол забил Коул Кофилд, за «Коламбус» сначала отличился Оливер Бьёркстранд, а за шесть секунд до конца третьего периода точный бросок Патрика Лайне принёс «Коламбусу» победу.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 февраля 2022, суббота. 20:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
0 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Фредерик (Койл) – 00:45' (5x5)   0:2 Лазар (Блид) – 13:26' (5x5)
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