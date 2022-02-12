Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Сегодня, 12 февраля, в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).



В составе победителей отличились Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. У гостей голами отметились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Иван Проворов.

В Оттаве на «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» уступила «Бостон Брюинз» со счётом 0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Победу гостям принесли голы Трента Фредерика и Кёртиса Лазара.

Параллельно проходил матч в Монреале на арене «Белл-центр», где местный «Монреаль Канадиенс» встречался с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).

За «Канадиенс» гол забил Коул Кофилд, за «Коламбус» сначала отличился Оливер Бьёркстранд, а за шесть секунд до конца третьего периода точный бросок Патрика Лайне принёс «Коламбусу» победу.