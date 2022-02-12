Передача Проворова не помогла «Филадельфии» обыграть «Детройт»

Сегодня, 12 февраля, в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» состоялся матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1).
В составе победителей отличились Тайлер Бертуцци, Филип Задина, Мориц Зайдер и Майкл Расмуссен. У гостей голами отметились Кейт Яндл и Скотт Лотон. Также результативную передачу на свой счёт записал россиянин Иван Проворов.
В Оттаве на «Канадиен Тайр-центр» «Оттава Сенаторз» уступила «Бостон Брюинз» со счётом 0:2 (0:2, 0:0, 0:0). Победу гостям принесли голы Трента Фредерика и Кёртиса Лазара.
Параллельно проходил матч в Монреале на арене «Белл-центр», где местный «Монреаль Канадиенс» встречался с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (1:0, 0:0, 1:1).
За «Канадиенс» гол забил Коул Кофилд, за «Коламбус» сначала отличился Оливер Бьёркстранд, а за шесть секунд до конца третьего периода точный бросок Патрика Лайне принёс «Коламбусу» победу.
- 12 февраля 2022
-
23:24
-
23:09
-
22:42
-
22:29
-
22:14
-
21:35
-
21:28
-
20:35
-
20:26
-
20:14
-
20:11
-
19:59
-
19:53
-
19:48
-
19:46
-
19:44
-
19:43
-
19:41
-
19:40
-
19:37
-
19:33
-
19:30
-
19:28
-
19:27
-
19:26
-
19:24
-
19:23
-
19:19
-
19:14
-
19:13
-
19:07
-
19:07
-
19:01
-
19:00
-
18:58