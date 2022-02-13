Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Овечкина до пяти очков

Сегодня, 13 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей «Миннесота Уайлд» встречалась с «Каролиной Харрикейнз», где российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну из шайб «Уайлд».

Это очко стало для Капризова 54-м в текущем сезоне. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (59 очков) – до пяти баллов.

Отметим, что возглавляет гонку бомбардиров Леон Драйзайтль (65 очков), следом идёт Джонатано Юбердо (64), топ-3 замыкает Коннор Макдэвид (63). На четвёртой строчке Назем Кадри (61). Ближайший преследователь Овечкина – Джонни Годро, у которого 58 баллов.