Гонка бомбардиров НХЛ: Капризов сократил отставание от Овечкина до пяти очков
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Сегодня, 13 февраля, прошли очередные матчи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В одном из матчей «Миннесота Уайлд» встречалась с «Каролиной Харрикейнз», где российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил одну из шайб «Уайлд».
Это очко стало для Капризова 54-м в текущем сезоне. Он сократил отставание от идущего на пятом месте соотечественника – форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина (59 очков) – до пяти баллов.
Отметим, что возглавляет гонку бомбардиров Леон Драйзайтль (65 очков), следом идёт Джонатано Юбердо (64), топ-3 замыкает Коннор Макдэвид (63). На четвёртой строчке Назем Кадри (61). Ближайший преследователь Овечкина – Джонни Годро, у которого 58 баллов.
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