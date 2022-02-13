Форвард ЦСКА догнал Слафковски в гонке снайперов на Олимпиаде

В эти минуты в Пекине (Китай) на арене «Национальный» проходит матч заключительного тура группового этапа в квартете C, в котором встречаются сборные Финляндии и Швеции. На момент написания новости идёт 12-я минута, счёт в матче 3:0 в пользу Швеции.



На 25-й минуте форвард сборной Швеции и ЦСКА Лукас Валльмарк открыл счёт в матче, забив в третьей игре подряд. Эта шайба стала для него четвёртой на турнире. Таким образом, он догнал 17-летнего словацкого форварда Юрая Слафковски, у которого идентичные показатели.

Отметим, что на данный момент оба хоккеиста не отдали ни одной результативной передачи.

Напомним, перед этой встречей обе команды имели по шесть очков. В другом матче группы C встречались сборные Словакии и Латвии, где словаки оказались сильнее – 5:3.