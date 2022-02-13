Гарпенлёв рассказал, благодаря чему Финляндии удалось отыграться с 0:3 и выиграть матч

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал итог матча с командой Финляндии на Олимпиаде (3:4, ОТ).

«В третьем периоде финны несколько раз получали большинство и эффективно его использовали, забили два гола, перехватили инициативу. Они стали верить, что могут совершить камбэк. Мы в меньшинстве сыграли не так хорошо, как должны были. Финляндия – сильный соперник, там есть кому забивать. Они полезли на наши ворота, и мы не смогли с этим справиться.

Теперь мы почти наверняка выходим на Канаду? Посмотрим, подожду с ответом на этот вопрос, им сначала надо другой матч сыграть.

С Хольмом всё не очень хорошо, его состояние ещё будут оценивать доктора», – передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.