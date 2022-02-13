Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гарпенлёв рассказал, благодаря чему Финляндии удалось отыграться с 0:3 и выиграть матч

Гарпенлёв рассказал, благодаря чему Финляндии удалось отыграться с 0:3 и выиграть матч
Комментарии

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв прокомментировал итог матча с командой Финляндии на Олимпиаде (3:4, ОТ).

«В третьем периоде финны несколько раз получали большинство и эффективно его использовали, забили два гола, перехватили инициативу. Они стали верить, что могут совершить камбэк. Мы в меньшинстве сыграли не так хорошо, как должны были. Финляндия – сильный соперник, там есть кому забивать. Они полезли на наши ворота, и мы не смогли с этим справиться.

Теперь мы почти наверняка выходим на Канаду? Посмотрим, подожду с ответом на этот вопрос, им сначала надо другой матч сыграть.

С Хольмом всё не очень хорошо, его состояние ещё будут оценивать доктора», – передаёт слова Гарпенлёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Новость по теме
Финляндия обыграла Швецию, отыгравшись с 0:3, и заняла первое место в группе C
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022