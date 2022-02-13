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«Конечно, он большая звезда». А. Свечников — о Капризове

«Конечно, он большая звезда». А. Свечников — о Капризове
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников подвёл итоги встречи с «Миннесотой Уайлд» (2:3) в рамках регулярного чемпионата НХЛ, а также поделился мнением о форварде Кирилле Капризове.

«В России мы с Капризовым никогда не встречались, но я родом из города, который в паре часов езды от города Кирилла. Так что было приятно сыграть против него. Он отличный игрок, классно катается. Конечно, он большая звезда.

Игра с Джарвисом и Трочеком? Мы хорошо чувствуем друг друга. Джарвис — быстрый игрок, стараюсь пасовать ему так, чтобы использовать его скорость. Винсент Трочек — просто отличный игрок. Мне кажется, у нас классная «химия», и мы играем вместе всё лучше с каждым матчем.

Не самая удачная гостевая серия. Впрочем, если бы мы выиграли сегодня, взяли бы пять очков. Приходится довольствоваться тремя. Тем не менее мы играли неплохо», — приводит слова Свечникова официальный сайт НХЛ.

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