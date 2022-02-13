Сборная Канады по хоккею в заключительном матче в группе на ОИ разгромила команду Китая

Сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в матче группового этапа мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) над командой Китая со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бен Стрит, Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл, Кент Джонсон и Корбан Найт.
Таким образом, сборная Канады заняла второе место в группе В, набрав шесть очков. Подопечные Клода Жюльена ранее обыграли Германию (5:1), а также уступили США (2:4). Сборная Китая уступила во всех трёх матчах группы, проиграв американцам со счётом 0:8 и немцам со счётом 2:3.
Сборная Канады сыграет в квалификационном раунде снова со сборной Китая, на основе рейтинга силы команд. Встреча состоится во вторник, 15 февраля.
- 13 февраля 2022
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