Сборная Канады по хоккею в заключительном матче в группе на ОИ разгромила команду Китая

Сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в матче группового этапа мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) над командой Китая со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бен Стрит, Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл, Кент Джонсон и Корбан Найт.



Таким образом, сборная Канады заняла второе место в группе В, набрав шесть очков. Подопечные Клода Жюльена ранее обыграли Германию (5:1), а также уступили США (2:4). Сборная Китая уступила во всех трёх матчах группы, проиграв американцам со счётом 0:8 и немцам со счётом 2:3.



Сборная Канады сыграет в квалификационном раунде снова со сборной Китая, на основе рейтинга силы команд. Встреча состоится во вторник, 15 февраля.