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Сборная Канады по хоккею в заключительном матче в группе на ОИ разгромила команду Китая

Сборная Канады по хоккею в заключительном матче в группе на ОИ разгромила команду Китая
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Сборная Канады по хоккею одержала разгромную победу в матче группового этапа мужского турнира на Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) над командой Китая со счётом 5:0 (3:0, 1:0, 1:0). Встреча прошла на стадионе «Национальный».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бен Стрит, Адам Тамбеллини, Эрик О'Делл, Кент Джонсон и Корбан Найт.

Таким образом, сборная Канады заняла второе место в группе В, набрав шесть очков. Подопечные Клода Жюльена ранее обыграли Германию (5:1), а также уступили США (2:4). Сборная Китая уступила во всех трёх матчах группы, проиграв американцам со счётом 0:8 и немцам со счётом 2:3.

Сборная Канады сыграет в квалификационном раунде снова со сборной Китая, на основе рейтинга силы команд. Встреча состоится во вторник, 15 февраля.

Олимпийские игры 2022 (м). Группа A
13 февраля 2022, воскресенье. 16:10 МСК
Китай
Окончен
0 : 5
Канада
0:1 Стрит (Джонсон, О'Делл) – 02:09' (5x5)   0:2 Тамбеллини (Грант, Уозерспун) – 06:44' (5x5)   0:3 О'Делл (Хо-Сэнг, Уозерспун) – 10:06' (5x5)   0:4 Джонсон (Демерс, Уил) – 38:03' (5x5)   0:5 Найт (Пауэр, Хо-Сэнг) – 46:23' (5x4)
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