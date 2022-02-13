Михайлов: и Данию, и Латвию сборная России обязана обыгрывать. Хотя будет трудно

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о сопернике сборной России по хоккею на стадии 1/4 финала Олимпиады. Напомним, подопечные Алексея Жамнова сыграют с победителем пары Дания — Латвия.
«Обе команды мы должны обыгрывать, вот и всё. На кого выйдут, с тем и будут играть. И Данию, и Латвию мы обязаны обыгрывать. Хотя будет трудно. Что касается Федотова, то если ему надо было вздохнуть, то ему не надо было играть с Чехией. А на сегодняшний день Иван в игре, тренерам он предпочтительнее двух других голкиперов», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, встреча сборной России в четвертьфинале состоится в среду, 16 февраля. Также в 1/4 финала напрямую попали команды США, Финляндии и Швеции.
- 13 февраля 2022
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