Терещенко: если не выиграем у Дании или Латвии в 1/4 финала, то позор — это мягко сказано

Трёхкратный чемпион мира и экс-капитан минского «Динамо» Алексей Терещенко прокомментировал предстоящий матч сборной России по хоккею в четвертьфинале олимпийского хоккейного турнира с победителем пары Дания — Латвия.



«Четвертьфинал с Данией или Латвией — вообще отлично. Если мы будем обсуждать, пройдём ли эти команды, то уровень нашего чемпионата… даже говорить не буду. Вы представляете, если латышам проиграем, вообще катастрофа будет. Не то что катастрофа, а нужно брать и закрывать эту лавочку.



Федотов в воротах — правильное решение. Пропустил шесть шайб? Там голы-то какие. А так, Иван хорошо отыграл предыдущие матчи. На этой стадии нужно обыгрывать любого соперника. Если не выиграем у Дании или Латвии… позор — мягко сказано», — сказал Терещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.