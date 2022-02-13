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Кожевников: России без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией

Кожевников: России без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сборных Дании и Латвии, одна из которых станет соперником России на стадии четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).

«Нам без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем. Надо улучшать игру, и тогда всё будет нормально.

Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют. Откуда нам знать? Тренеры лучше разбираются. Тем более никто не видел второго вратаря», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Сборная России сыграет свой четвертьфинальный матч в среду, 16 февраля.

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