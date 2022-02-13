Кожевников: России без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сборных Дании и Латвии, одна из которых станет соперником России на стадии четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



«Нам без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем. Надо улучшать игру, и тогда всё будет нормально.



Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют. Откуда нам знать? Тренеры лучше разбираются. Тем более никто не видел второго вратаря», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.



Сборная России сыграет свой четвертьфинальный матч в среду, 16 февраля.