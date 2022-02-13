Кожевников: России без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сборных Дании и Латвии, одна из которых станет соперником России на стадии четвертьфинала Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).
«Нам без разницы, с кем играть — с Данией или Латвией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем. Надо улучшать игру, и тогда всё будет нормально.
Стоит ли Жамнову усомниться в Федотове после шести пропущенных шайб? В таких случаях обычно вратаря не меняют. Откуда нам знать? Тренеры лучше разбираются. Тем более никто не видел второго вратаря», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Сборная России сыграет свой четвертьфинальный матч в среду, 16 февраля.
- 13 февраля 2022
-
21:20
-
21:05
-
20:51
-
20:38
-
20:31
-
20:16
-
20:13
-
20:03
-
19:54
-
19:48
-
19:35
-
19:25
-
19:20
-
19:15
-
19:10
-
19:05
-
19:00
-
18:53
-
18:41
-
18:37
-
18:29
-
18:26
-
18:25
-
18:22
-
17:57
-
17:30
-
17:07
-
16:33
-
15:27
-
15:12
-
15:10
-
14:46
-
14:43
-
14:40
-
14:20