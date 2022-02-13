Покер Скиннера позволил «Баффало» обыграть «Монреаль». У Сан-Луи — 3-е поражение подряд

«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр».



В составе «Баффало» покер оформил нападающий Джефф Скиннер, ещё одну шайбу забросил Тейдж Томпсон. У «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Джефф Питри и Йоэль Армиа.



Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 20 минут 46 секунд, проведя три силовых приёма, совершив одну потерю при показателе полезности «0».

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«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 матчей. Мартен Сан-Луи, исполняющий обязанности главного тренера «Хабс», потерпел 3-е поражение подряд во главе клуба.



«Баффало» находится на 14-й строчке Востока, заработав 38 баллов за 47 встреч.