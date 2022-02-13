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Покер Скиннера позволил «Баффало» обыграть «Монреаль». У Сан-Луи — 3-е поражение подряд

Покер Скиннера позволил «Баффало» обыграть «Монреаль». У Сан-Луи — 3-е поражение подряд
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«Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Монреаль Канадиенс» со счётом 5:3 (0:1, 3:2, 2:0). Встреча прошла в Монреале на стадионе «Белл-центр».

В составе «Баффало» покер оформил нападающий Джефф Скиннер, ещё одну шайбу забросил Тейдж Томпсон. У «Монреаля» отличились Майк Хоффман, Джефф Питри и Йоэль Армиа.

Российский защитник «Канадиенс» Александр Романов провёл на льду 20 минут 46 секунд, проведя три силовых приёма, совершив одну потерю при показателе полезности «0».

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«Монреаль» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка после 48 матчей. Мартен Сан-Луи, исполняющий обязанности главного тренера «Хабс», потерпел 3-е поражение подряд во главе клуба.

«Баффало» находится на 14-й строчке Востока, заработав 38 баллов за 47 встреч.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 20:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 5
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Скиннер (Фицджеральд, Так) – 03:41' (5x5)   1:1 Хоффман (Шюнеман, Байрон) – 21:11' (5x5)   1:2 Скиннер (Далин) – 30:15' (5x5)   2:2 Питри (Питлик, Эванс) – 31:13' (5x5)   3:2 Армиа (Пилинг, Кулак) – 36:09' (5x5)   3:3 Томпсон (Кребс, Скиннер) – 38:24' (5x4)   3:4 Скиннер (Так) – 48:16' (5x5)   3:5 Скиннер (Так) – 58:14' (5x5)
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