Голевая передача Шаранговича не помогла «Нью-Джерси» обыграть дома «Питтсбург»

«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».



У «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Бойл и Джейк Гюнцель. У «дьяволов» отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 16 минут 47 секунд, не набрав результативных баллов при общей полезности «-1». На счету россиянина один бросок по воротам, одна потеря и три перехвата.



Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович стал автором результативной передачи, проведя на льду 20.36 и заработав показатель полезности «+1».