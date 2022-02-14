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Голевая передача Шаранговича не помогла «Нью-Джерси» обыграть дома «Питтсбург»

Голевая передача Шаранговича не помогла «Нью-Джерси» обыграть дома «Питтсбург»
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«Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). Встреча прошла в Ньюарке (США) на стадионе «Пруденшиал-центр».

У «Питтсбурга» заброшенными шайбами отметились Майк Мэтисон, Брайан Раст, Брайан Бойл и Джейк Гюнцель. У «дьяволов» отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.

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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на площадке 16 минут 47 секунд, не набрав результативных баллов при общей полезности «-1». На счету россиянина один бросок по воротам, одна потеря и три перехвата.

Белорусский форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович стал автором результативной передачи, проведя на льду 20.36 и заработав показатель полезности «+1».

НХЛ - регулярный чемпионат
13 февраля 2022, воскресенье. 21:30 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
2 : 4
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Хьюз (Шарангович, Заха) – 27:02' (5x5)   1:1 Мэтисон (Руведел, Бойл) – 33:16' (5x5)   1:2 Раст (Летанг, Кросби) – 40:36' (5x5)   2:2 Хишир (Татар, Сиверсон) – 42:51' (5x5)   2:3 Бойл (Мэтисон) – 46:58' (5x5)   2:4 Гюнцель (Раст, Кросби) – 58:53' (en)
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