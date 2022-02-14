Женские сборные Канады и США по хоккею в 4-й раз подряд сыграют друг с другом в финале ОИ

Женские сборные США и Канады вышли в финал хоккейного турнира в рамках Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай).



Американские хоккеистки оказались сильнее Финляндии (4:1), а Канада обыграла Швейцарию (10:3).



Таким образом, сборные США и Канады сыграют в финале женского хоккейного турнира в четвёртый раз подряд. Последний раз состав финального матча был иным на Олимпиаде в Турине (Италия) в 2006 году, когда сборная Канады обыграла Швецию (4:1).



На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере (Канада) победу в финале одержала канадская команда, переигравшая американок со счётом 2:0. Также Канада выиграла золото и на Олимпиаде-2014 в Сочи, обыграв США со счётом 3:2 (ОТ). На Играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) американки сумели выиграть второе золото в истории женского хоккея, переиграв канадок по буллитам (3:2).



Напомним, финал женского хоккейного турнира Олимпиады 2022 года пройдёт в четверг, 17 февраля. Начало — в 7:10 мск.